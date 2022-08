USA a Jižní Korea zahájily velké společné vojenské cvičení

Stávající jihokorejský prezident Jun Sok-jol po svém květnovém nástupu do funkce slíbil, že posílí odstrašující prostředky vůči Severní Koreji.

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol prohlásil, že je ochoten poskytnout Severní Koreji postupnou hospodářskou pomoc, pokud ukončí vývoj jaderných zbraní a zahájí denuklearizaci. KLDR to ale odmítla a řekla, že by jihokorejský prezident měl mlčet. Současně ho obvinila, že umožnil rozšíření koronaviru z Jižní Koreje do KLDR. Měl se tam dostat ve věcech, které posílají v balónech přes hranici aktivisté.