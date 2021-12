Udobřete se s Čínou, jinak u vás zavřeme fabriky, tlačí Němci na Litvu

Německo-baltská hospodářská komora vyjádřila naději, že se do sporu zapojí orgány Evropské unie, které by na Čínu mohly zatlačit, aby neporušovala obchodní pravidla, jež je povinna dodržovat v rámci Světové obchodní organizace.

Evropská unie zatím nepřišla na to, jak se účinně do celé situace vložit. Navržený sankční systém, který by sedmadvacítce usnadnil zavádění cel a odvetných opatření vůči zemím, jež samy omezují dovoz zboží z EU, narazil na odpor už v rámci EU. Brusel by podle některých států získal příliš velké pravomoci.