Tuniský prezident upevňuje moc

Budovu parlamentu i vlády a televize v Tunisu nadále střeží armáda, situace v zemi se po nedělním odvolání premiéra a pozastavení činnosti parlamentu zklidnila. Prezident Kaís Saíd nařídil dvoudenní přerušení práce veřejných úřadů a do konce srpna má platit zákaz nočního vycházení. Podle listu The New York Times Saíd upevňuje moc.