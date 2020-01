Trumpův sporný plán pro Izrael a Palestince rozdělil svět

„Jeruzalém je pro muslimy posvátný. To, že má podle plánu připadnout Izraeli, je zcela nepřijatelné. Má to legitimizovat izraelskou okupaci,“ prohlásil. Podle Ligy arabských států představuje plán USA „porušení práv Palestinců“.

„Přinejlepším to lze považovat za gesto podpory Netanjahuovi, jehož čekají volby a obžaloba z korupce,“ napsal o plánu britský list The Times. Vnitropolitické souvislosti plánu vyzdvihl i americký The New York Times. Podle něj jde o „dokument zveřejněný prezidentem, jenž čelí ústavní žalobě a pracuje v tandemu s premiérem obviněným z korupce“.