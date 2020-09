Předseda Senátu Miloš Vystrčil převzal z rukou tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen státní vyznamenání Řád příznivých oblaků, které bylo in memoriam uděleno Jaroslavu Kuberovi Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Předseda Senátu Miloš Vystrčil převzal z rukou tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen státní vyznamenání Řád příznivých oblaků, které bylo in memoriam uděleno Jaroslavu Kuberovi Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Tchaj-wan ocenil zesnulého předsedu Senátu Kuberu in memoriam státním vyznamenáním

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen udělila in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds). Při slavnostním ceremoniálu ho převzal jeho nástupce ve funkci Miloš Vystrčil.