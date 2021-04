Tálibán se nezměnil, prohlašuje afghánský velvyslanec

„Tálibán je součástí afghánské společnosti, my to přijímáme a chceme, aby se podílel na vládě. Prezident mu nabídl, aby se k nám přidal,“ řekl velvyslanec. Připomněl, že s táliby dohoda zatím není možná. „Vyslali jsme k rozhovorům v Dauhá, které trvaly dva roky, náš tým, ale zatím z toho nic nevzešlo. Tálibán nevěří v demokracii, v lidská práva, v ženská práva. Nechce respektovat volby a myslí si, že se dostane zpět k moci násilím a válkou. Tálibán se nezměnil. Pořád si myslí, že prosadí islámský emirát, což je pro náš lid neakceptovatelné,“ řekl velvyslanec.

Jednání podle velvyslance váznou ještě z jednoho důvodu: „Tálibán je nyní jako značka a všichni jsou zapojení do obchodování s drogami, je to mafie. Jeho šéfové a vůdci žijí v Pákistánu a v Kataru a vydělávají na zločinu. Nejsou připraveni přijít jednat o míru, protože to by ohrozilo jejich obchodní aktivity a zisky. V nebezpečných oblastech získávají peníze od lidí a firem, třeba od mobilních operátorů.“ Musejí platit výpalné za to, že je nechají podnikat. A na územích pod jeho kontrolou se pěstuje mák, ze kterého se získává opium.