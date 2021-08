Tálibán obchází domy se seznamy. V Kandaháru prý popravili tlumočníka Američanů

Za poslední hodinu byly podle jeho slov prohledány nejméně tři domy novinářů. „Kábul se stává smrtícím. Mnozí začali počítat své poslední hodiny života v Kábulu. Nikdo neví, co bude dál. Modlete se za nás,“ píše.

Co je vláda tálibů, už poznali obyvatelé Kandaháru. Třetí největší město Afghánistánu padlo jen o pár dnů dřív než Kábul. Australská nezisková organizace Forsaken Fighters oznámila, že byl popraven tlumočník amerických a britských vojenských sil.

„V Herátu nesmějí ženy vycházet samy ze svých domovů a ve městě Mazár-e Šaríf chodí tálibové dům od domu a hledají především spolupracovníky americké armády,“ uvedl Matt Zeller, americký veterán z Afghánistánu a spoluzakladatel organizace No One Left Behind.