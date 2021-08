Tálibán dále postupuje, do tří měsíců může Afghánistán ovládnout

Bojovníci Tálibánu v Afghánistánu dále postupují. Ovládli věznici v Kandaháru a letiště u Kundúzu i s veškerým vybavením. Je to poprvé, kdy Tálibán dobyl základnu celého armádního sboru. Američtí představitelé varovali, že by Afghánistán mohl padnout do rukou Tálibánu do 90 dní.