Severní Korea odpálila tři balistické rakety včetně mezikontinentální

Japonská pobřežní stráž informovala o dvou testech Japonská veřejnoprávní televizní stanice NHK uvedla, že rakety zřejmě dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Tato oblast moře se rozléhá do 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů, od pobřeží.

Pchjongjang rakety odpálil jen několik hodin poté, co z Japonska odletěl americký prezident Joe Biden, který do Asie zavítal poprvé od svého zvolení. Zástupci USA i Jižní Koreje varovali, že KLDR se chystá na další zbrojní testy, možná i během návštěvy amerického prezidenta. Spekulovalo se, že by mohla odpálit balistickou raketu nebo provést jaderný test v době, kdy se potýká s vážnými ekonomickými problémy, nedostatek potravin způsobených suchem, a vlnou epidemie covidu-19. [celá zpráva]