Rusko nechce Američany ve Střední Asii, řekl prý Putin

Naopak Moskva podle Kommersantu dala středoasijským lídrům jasně najevo, aby si to dobře rozmysleli. „Moji středoasijští kolegové naprosto chápou veškerá rizika, která se za takovými úmysly skrývají. Patrně přijmou správná rozhodnutí, která budou vycházet z jejich vlastních zájmů,“ prohlásil minulý měsíc po skončení summitu pěti středoasijských států a Ruska šéf ruských diplomatů Sergej Lavrov.

V Kazachstánu vzájemné vztahy minulý týden ladil ruský premiér Michail Mišustin. Sešel se mimo jiné s vlivným předsedou kazašské bezpečnostní rady, exprezidentem Nursultanem Nazarbajevem. Poté se přesunul do Kyrgyzstánu na zasedání Euroasijské ekonomické unie, sdružující Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Nazarbajev po jednání s Mišustinem sdělil, že by bylo dobré přizvat do organizace také Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán.