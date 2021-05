Pozastavení patentů na výrobu vakcín potopil Berlín

„Znovu jsem zde dala jasně najevo, že nevěřím, že uvolnění patentů je řešením, jak poskytnout vakcínu více lidem,“ řekla Merkelová. „Domnívám se, že potřebujeme kreativitu a inovativní sílu firem. To zahrnuje patentovou ochranu,“ dodala za situace, kdy už několik dní zuří politická debata o dočasném uvolnění práv duševního vlastnictví, po němž chudší země už dlouho volaly a které minulý týden překvapivě podpořil Biden .

Merkelová podle televize ARD argumentovala také tím, že odborné znalosti o nových vakcínách na bázi mRNA by mohly proudit do Číny, která by mohla tohoto know-how využít snadněji než rozvojové země.