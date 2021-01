Pentagon snížil počet amerických vojáků v Afghánistánu v rozporu se zákonem

USA se v loňské dohodě s radikálním hnutím Tálibán zavázaly, že do letošního května z Afghánistánu stáhnou všechny své vojáky výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. Trump v listopadu slíbil, že do 20. ledna stáhne z Afghánistánu 2500 ze zbývajících 4500 Američanů. Termín se váže k inauguraci nově zvoleného prezidenta.