Patenty na výrobu vakcín se uvolňovat nebudou, zarazila nápad Evropská unie

Lídři se v pátek u pracovní večeře zabývali otázkou, jak podpořit rozjezd očkování v chudších zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky, jimž se zatím nedostává vakcín. Na stole měli návrh, podle něhož by farmaceutické firmy v zájmu co nejrychlejšího rozšíření výroby očkovacích preparátů do celého světa dočasně přišly o svá patentová práva.