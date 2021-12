OSN chce zaplatit Tálibánu přes 130 milionů za ochranu svých lidí a budov

Peníze by měly plynout Tálibánu na základě rozšířené dohody, kterou OSN uzavřela s předchozí, Západem podporovanou afghánskou vládou. Jednotliví členové Tálibánu střežící zařízení OSN by díky ní měli dostat na mzdách o 275 až 319 dolarů měsíčně více. „Stravné ve výši 90 dolarů na osobu, které bylo dříve vypláceno jen zaměstnancům afghánského ministerstva vnitra v regionech, by mělo být rozšířeno i na Kábul,“ řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj.