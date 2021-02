Očkovat bude potřeba i domácí mazlíčky, upozorňují experti

Molekulární bioložka Larisa Labzinová řekla listu The Daily Telegraph, že by Austrálie, kde se daří pandemii zvládat, mohla stál v čele očkování zvířat na světě, a nejen co se týká koronaviru. „Zdraví našich zvířat a nemoci, které mají, na nás budou působit.“ Zmínila, že by kvůli těmto nemocem mohlo dojít k vyhubení našich zdrojů potravy nebo bychom mohli sami onemocnět.