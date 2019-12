Nevěřte Číně, chce se stát světovým hegemonem, říká americký expert

Současně začala ukazovat svaly, když po první letadlové lodi spustila na vodu i druhou a ukázala své bojové letouny páté generace. Hájí to obavami, že by se jinak nemusela dostat k oceánům, protože moře, která ji obklopují lemují ostrovy.

Pillsbury ukázal, že Čína rozhodně není ta úslužná manufaktura, ale země s velmocenskými ambicemi, která si klade za cíl stát se hlavní světovou mocností. Byť to navenek nikdy otevřeně nepřiznala a nadále se tím nijak nechlubí.

Je to jeden z přístupů Číny, který se prosazoval už v době takzvaných válčících států, tedy mezi lety 475 až 221 před naším letopočtem.

Pillsbury přitom přiznává, že i jemu dlouho trvalo, než porozuměl čínským záměrům a po léta patřil k zastáncům co nejhlubší spolupráce s Čínou.

Pillsbury, který působí ve Střediska pro čínskou strategii, patří k největším expertům na Čínu. Problematice Číny se věnuje od konce 60. let a v otázce vztahů k Pekingu radil americkým vládám od dob Richarda Nixona, který jako první americký prezident navštívil Čínskou lidovou republiku.

Jak s lety stále více pronikal do hloubky čínských strategií a dospěl k závěru, že cílem Číny je už od dob Mao Ce-tunga stát se hlavní světovou velmocí, na čemž pracuje dlouhodobě s výhledem na generace dopředu. Právě proto se kniha jmenuje Stoletý maraton. Čínská lidová republika přitom byla vyhlášena před sto lety v roce 1949.

Pillsbury ukazuje, že Čína dokázala mistrně hledat spojence pro realizaci svých zájmů, ať už to byl ekonomický rozvoj, nebo snaha zbavit zemi obklíčení „nepřátelskými prosovětskými státy“, jako byly Vietnam, Mongolsko a Indie. Před útokem na Vietnam v roce 1979 získala informace od Američanů včetně těch zpravodajských

Oslabit Sovětský svaz, který před čínským nebezpečím varoval, bylo za studené války přednější. A tak Spojené státy pomáhaly Číně mnohem více, než by se čekalo. Týkalo se to zbraní či získávání zpravodajských informací. Ty Čína využila v roce 1979 při útoku na Vietnam.

Pro mudžáhidy bojující proti Sovětům v Afghánistánu nakupovaly Spojené státy zbraně v Číně. To Pekingu přineslo nejen výsledek v podobě oslabení SSSR, ale ještě navíc peníze.

Pillsbury o tom ví dost, protože v druhé půlce osmdesátých let pracoval jako koordinátor Senátu pro kongresovou skupinu pro Afghánistán.

Autor otevřeně přiznává, že brutální zásah proti studentům na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 sice mnohé šokoval, nezměnil však americký přístup v k Číně. Washington totiž stále doufal, že to byla jen překážka na cestě k demokratizaci a k volnému trhu, poslední vzepětí reakčních jestřábů.

Podle Pillsburyho však však Čína navzdory svým vyjádřením a vstupu do Světové obchodní organizace nezavedla skutečné tržní hospodářství. Velké podniky neprivatizovala, ale provedla jejich restrukturalizaci do podoby jihokorejských čebolů, jak se označují velké firmy, které působí v řadě odvětví včetně finančního, ovšem pod dozorem států.

Pillsbury opakovaně zmiňuje, že Čína používá často postupy do válce než dva tisíce let starého období konfliktů mezi válčícími státy, na jejímž konci byla Čína sjednocená. To ale není tak zvláštní, pokud si uvědomíme, že Čína se po konci císařství v roce 1912 ocitla v podobné situaci, kdy různé oblasti Číny ovládali různí vládci, přičemž na území Číny vznikl japonský loutkový stát Mandžukuo. Teprve po porážce Čankajška v roce 1949 byla Čína opět jednotná.