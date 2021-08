Na Kamčatce spadl do jezera vrtulník s 16 lidmi

Vrtulník se po nehodě potopil do jezera a podle agentur se nyní nachází v hloubce sto metrů. Mezi cestujícími bylo údajně jedno dítě, jež se dosud nepodařilo nalézt. Mezi zachráněnými je jeho otec. Dva z osmi nalezených cestujících jsou ve velmi vážném stavu a byli z místa nehody převezeni do nemocnice, uvedl TASS. Další pátrání komplikuje mlha, do hledání se zapojili i potápěči.