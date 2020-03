Kdo vyhrál volby v Afghánistánu? Prezidentský slib složí oba soupeři

Abdulláh požadoval pro sebe křeslo premiéra, který by dohlížel na mírový proces s Tálibánem, a 60 procent ministrů. To Ghání odmítl, nabídl jen 40 procent ministrů včetně jednoho, který měl stát v čele Národní bezpečnostní rady, a místo předsedy v Nejvyšší mírové radě, která měla vést jednání s Tálibánem. To se ale Abdulláhovi nelíbilo, protože Ghání by tak ovládal všechna silová ministerstva.