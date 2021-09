Jestli nás najdou, zabijí nás. Sestry se skrývají před Tálibánem a jejich naděje pohasíná

„Jestli nás najdou, zabijí nás,” sdělila agentuře do telefonu hořce jedna ze sester. Poslední týden se jejich útočištěm stal malý byt v Kábulu, na útěku jsou ale delší dobu. Svůj domov opustily jen dva dny předtím, než se Tálibán prohnal městem Mazár-e Šaríf. Teď už ale není kam utíkat, zbývá pouze šance skrýt se.

Vzhledem k tomu, že evakuační lety minulý týden skončily, naděje na jejich útěk do Austrálie slábne. „Absolutně nemám ponětí, co bude dál,” řekl muž, jehož sestry se mezi 4100 evakuovaných lidí nevešly.

Australský premiér Scott Morrison se ve středu nechal slyšet, že Austrálie bude osoby z Afghánistánu svážet ještě dalších několik let. Vytvořen byl seznam přibližně tří tisíc lidí, kteří mají přímý vztah k Austrálii a mohli by být do země vpuštěni.