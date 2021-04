Fyzici zřejmě objevili úplně novou sílu prostupující naším vesmírem

Objev, jenž se může zapsat do dějin, učinili fyzici při zkoumání vlastností mionů. To jsou částice menší než atomy, které jsou podle současné vědy jedním ze základních stavebních kamenů veškeré hmoty ve vesmíru.

Při experimentech ve Fermiho laboratoři se ukázalo, že se miony nechovají tak, jak by podle v současnosti známých fyzikálních zákonů měly. V silném magnetickém poli kmitají rychleji, než se očekávalo. A to by nejlépe vysvětlovala zcela nová síla. U té ale není jasné, co by mohla ještě způsobovat jiného kromě působení na miony.