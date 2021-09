Exodus z Afghánistánu sílí, Tálibán se mstí

Jako prázdná se ukazují slova Tálibánu o všeobecné amnestii. Zabiti byli dva vysoce postavení velitelé policie, policistku, která se snažila ze země uprchnout, pak zbili. Zvětšuje se proto proud lidí, kteří přes poušť míří z provincie Nimrúz do sousedního Pákistánu a dál do Íránu. Chtějí do Turecka a do Evropy, napsal list Daily Mail. Jejich cestu přes poušť list popisuje jako biblickou.