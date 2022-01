Djoković odletěl z Austrálie

Srbský tenista Novak Djoković byl v neděli deportován z Austrálie poté, co soud zamítl jeho odvolání proti zbavení víza. Uvedla to stanice BBC. Podle listu The Guardian byl viděn, jak nasedl do letadla společnosti Emirates letícího do Dubaje. Stroj odstartoval krátce po 22:30 (12:30 SEČ).