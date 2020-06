Další globální hrozba: Pandemii může způsobit i nový kmen prasečí chřipky

I když to zatím není aktuální problém, má nový kmen prasečí chřipky všechny znaky toho, že už se adaptoval na lidi. Je proto nutné jej bedlivě monitorovat, napsali čínští vědci v článku v časopisu Proceeedings of the National Academy of Sciences, který publikovali v pondělí. Urychleně by se podle něj měla zavést opatření ke sledování prasat i lidí pracujících na jatkách.