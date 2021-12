Čínské Evergrande opět hrozí pád, musí hned splatit 82 milionů dolarů

Pokud to neudělá, nevyhne se restrukturalizaci. Věřitelé přitom podle sdělení firmy požadují splacení celkem 260 milionů dolarů a čínské úřady do ní vyslaly tým krizových managerů.

Developer Evergrande v prohlášení podle listu The Guardian uvedl: „Ve světle současného stavu likvidity není žádná záruka, že bude mít skupina adekvátní objem prostředků, aby mohla plnit své finanční závazky. Společnost už obdržela požadavky na splnění závazků v objemu asi 260 milionů amerických dolarů.”

Firma si uvědomuje kritickou situaci v případě, že nebude schopna splácet, a bojí se dominového efektu: „V případě, že skupina nebude schopna dostát svým finančním závazkům, může to vést k tomu, že věřitelé budou požadovat urychlené splácení.“

Hlavním problémem je splacení 82,5 milionů, protože firma je měla splatit už před měsícem a v pondělí vyprší prodloužený termín, kdy ještě lze sumu splatit. Pokud to neudělá, nevyhne se pádu.

List napsal, že zakladatele společnosti – čínského miliardáře Su Tia-jina – si už předvolali čínští představitelé, aby jim vysvětlil prohlášení firmy. Vláda čínské provincie Kuang-tung sdělila, že poslala do firmy tým, který bude „dohlížet a uplatňovat krizový management“. To by znamenalo, že se de facto firma už ocitla pod nucenou správou.