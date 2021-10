Čína zatím nechce „soužití“ s covidem

Většina nesmlouvavých vlád proto začala od léta spolu s rostoucí vakcinační kampaní uvolňovat restrikce, aby se naučila „soužití s virem“. „Varianta delta je už mezi námi. Je příliš pozdě na to, ji zastavit,“ vysvětlil indonéský expert Tikki Pangestu, bývalý šéf sekce výzkumu a spolupráce Světové zdravotnické organizace (WHO).

Konec přísných restrikcí pravděpodobně nehrozí nejméně do příštího podzimu, protože Čínu do té doby čekají dvě velké události: únorové zimní olympijské hry, kdy by příjezd atletů z celého světa mohl vést k růstu nových případů, a říjnový stranický sjezd, který by mohl potvrdit neomezený mandát pro prezidenta Si Ťin-

pchinga. Hlava Číny jistě nebude chtít bojovat se vzestupem infekce a s nepřátelskými frakcemi uvnitř strany zároveň.