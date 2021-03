Čína do šesti let zaútočí na Tchaj-wan, varoval americký admirál

Americký admirál Philip Davidson, který velí americkým silám v Tichém a Indickém oceánu včetně šesté flotily, při úterním slyšení před senátním výborem pro ozbrojené síly varoval, že Čína v oblasti urychluje své snahy nahradit v roli hegemona USA a mohla by do šesti let podniknout invazi na Tchaj-wan nebo jeho část.