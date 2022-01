Australský veterinář zřejmě prosadí očkování domácích mazlíčků proti covidu

„Mluvil jsem s člověkem z veterinární komory. Naznačil mi, že by mohli udělit výjimečné povolení. Takže můžu prozradit, že zjišťujeme, jak to udělat, abychom to povolení skutečně dostali. A je úžasné, že se to zřejmě povede,“ řekl veterinář díky jehož snaze by se mohlo očkování dostat až ke všem 29 milionům australských domácích zvířat.