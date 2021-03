Austrálie vybuduje továrnu na řízené střely

Austrálie vybuduje novou továrnu na výrobu řízených střel, aby se posílily obranné kapacity kvůli rozpínavosti Číny. Ve středu to oznámil premiér Scott Morrison. Bude to poprvé od 60. let, kdy bude Austrálie vyrábět vlastní řízené střely. Země ještě musí rozhodnout, jaká společnost je začne vyrábět.