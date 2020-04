Australan s rakovinou si musel zaplatit operaci za 17 000 dolarů. Neměl koronavirus

Jenže důchodové spoření, jehož vybráním by se mu finance vrátily, si vzdor svému očekávání vybrat nemůže. Tamní daňový úřad Australian Taxation Office totiž nepovoluje proplacení faktury, která už byla uhrazena. A tím pádem nechce povolit, aby finanční společnost BUSSQ, u které má Such penzijní fond, danou operaci uhradila.

Kdyby to předem nezaplatil, tak by mu peníze dali, když to ale zaplatil, tak má smůlu.

On se teď zlobí, že netušil, že když zákrok zaplatí dopředu, tak mu ty peníze nebudou moci vrátit, protože de facto už formálně zaplacenou operaci má, nemocnici nic nedluží a tudíž ty peníze „nepotřebuje” a nemá „finanční potíže”. Se skutečností, že si celou zdravotní péči uhradí nevratně sám, rozhodně nepočítal. Kdyby nezaplatil za operaci předem, peníze by mu byly uvolněny, takto má ale smůlu.

„Nemohu si pomoci, ale ty peníze jsou moje. Nechtěl jsem je pro sebe, ale na placení účtů,” tvrdí naštvaný Such. Jeho manželka podle 7news dodala, že v životě neslyšela, že by se to mělo dělat takto a posílat úřadům nezaplacené faktury. „Systém je rozbitý,” dodal Such.