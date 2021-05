Asie čelí explozivnímu šíření koronaviru

Počet potvrzených případů nákazy SARS-CoV-2 překročil v úterý v Indii 25 milionů, když za 24 hodin testy odhalily dalších 263 533 nakažených. Oproti 400 tisíc nových případů ze začátku měsíce je to pokles, ale druhou vlnu za sebou země s 1,3 miliardy obyvatel nemá. Oficiální počet obětí dosáhl už 278 719.

Zoufalá je situace v sousedním Nepálu, kde už je potvrzeno 464 218 případů, za poslední den jich přibylo 9 198, během května 141 tisíc. Zdravotnictví v zemi je chatrné a není tam ani telefonická linka pro pomoc. Supluje ji skupina v komunikační aplikaci Viber, kterou založila Prašikčhyja Paradžulinová s přáteli, neboť jim došlo, že pokud čelí extrémní vlně Indie, přenese se i do Nepálu.

„Situace je napjatá, je to velmi zlé. Mnohokrát za den přicházejí hovory s žádostmi o ventilátory,“ uvedl pro list Guardian hlavní poradce nemocnice pro tropické a infekční choroby v Káthmandú Anup Bastola, který nemá jak pomoci: „Varoval jsem lidi, že by mohla přijít druhá vlna, ale nikdy jsem si nemyslel, že by se mohlo stát něco takového.“

Zástupce UNICEF v zemi Elke Wischová dodala: „Zdravotnický personál je na limitu, nemocnice a zdravotní střediska nejsou schopné zvládat nápor a není tu dost kyslíku na pomoc rapidně rostoucímu počtu lidí vyžadujících léčbu.“ Situaci komplikuje politická krize v zemi, premiérovi vyjádřili v parlamentu nedůvěru, ale opozice není schopna sestavit vládu.

Nepálští vojáci v ochranných oděvech se loučí před kremací s oběťmi covidu Foto: Niranjan Shrestha, ČTK/AP

Varování Červeného kříže

Už v druhém květnovém týdnu varovala Mezinárodní federace Červeného kříže, že nárůst nových případů je mohutný, když jich za dva týdny přibylo v regionu 5,9 milionu potvrzených případů. „Covid-19 se explozivně šíří po většině Asie, přetěžuje nemocnice a celé zdravotnictví,“ uvedl pro stanici ABC ředitel Červeného kříže pro asijsko-pacifickou oblast Alexander Matheou. „Tato nemoc byla za poslední dva týdny diagnostikována u více lidí v Asii, než kolik jich bylo celkem v Evropě, obou Amerikách a Africe,“ dodal.

A nemoc se šíří do dalších zemí. Neutuchající proud nakažených míří do Thammasátské univerzitní nemocnice asi 30 km severně od Bangkoku. Na kolejích musely být zřízeny nouzové pokoje, aby pojala dalších 470 pacientů. „Nemáme dost postelí, nemáme dost ventilátorů,“ řekl časopisu Time šéf jejího infekčního oddělení Anuča Apisarnathanarak. „A to je jen moje nemocnice, ale samozřejmě mnohé další mají stejný problém,“ doplnil.

Thajsko bylo první zemí, která loni zaznamenala nákazu koronavirem po Číně, ale do konce loňského roku pandemii zvládala. Do půlky prosince v 70milionovém Thajsku evidovali celkem 5000 případů. Nyní jich je přes 111 tisíc. Nemoc se šíří jak z Bangkoku z čtvrti nočních klubů, tak z příhraničních oblastí sousedících s Barmou a z vězení, která jsou novými centry nákazy, uvedla agentura Reuters. Přispěly k tomu i cesty lidí za příbuznými. Thajsko zaznamenalo v pondělí rekordní počet 25 úmrtí na covid a 9635 nových případů.

Léčba pacientů s covidem-19 v Bangkoku Foto: Athit Perawongmetha, Reuters

Také Kambodža se loni vyhnula nejhoršímu, když rychle zavřela školy a zábavní podniky a zakázali cestovat po zemi i do zahraničí. Do půlky února evidovala jen 5020 případů, nyní je jich 22,5 tisíce. Počet případů se za 12 dní zdvojnásobil i v Laosu.

Nákaza se šíří i ve Vietnamu, kde sice evidují jen 4 359 případů a 39 obětí, ale od půlky dubna stoupá počet komunitních přenosů v hned v několika provinciích včetně Hanoje. Komunitních přenosů přibývá i v Singapuru. Přispívá k tomu i ilegální migrace, uprchlíci přicházejí hlavně z Barmy, kde se po puči začal hroutit zdravotnický systém a lidé utíkají i před represemi ze strany armády.

Tchaj-wan zavedl omezení

Problémy má však i Tchaj-wan, který patřil k oblastem, jež pandemii zvládaly nejlépe. V pondělí tam zaznamenali rekordních 335 nových případů nákazy, přičemž s výjimkou dvou šlo opět o komunitní přenos, k němuž přispěla ohniska v Tchaj-peji z čtvrti čajoven i neznámé zdroje. V zemi jsou od soboty zavedena nová opatření, kdy se zavřely bary, restaurace i posilovny a v hlavním městě a okolí se smí vevnitř setkávat jen pět lidí. Roušky jsou povinné i venku. Ministr zdravotnictví už minulý týden varoval, že země je v kritickém stavu. V zemi mají 2017 potvrzených případů a 12 obětí, ovšem vázne očkování kvůli jejímu statutu, Čína ji považuje za svou provincii. Nedaří se jí získat dost vakcín.

Šíření po Asii

Krizový koordinátor Červeného kříže pro asijsko-pacifickou oblast Abhishek Rimal k aktuální situaci pro časopis Time dodal: „To, co nyní vidíme v jihovýchodní Asii, jsou první symptomy, případů přibývá podobným způsobem, jako jsme to viděli před čtyřmi týdny v jižní Asii. Druhá vlna se šíří napříč Asií z jižní Asie do jihovýchodní.”