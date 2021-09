ANALÝZA: Západ by se měl obávat nestability Afghánistánu, Tálibán není jednotný

Poslední útoky Islámského státu Chorásán (IS-K) v Afghánistánu ukázaly, že Tálibán není schopen plně kontrolovat bezpečnostní situaci v zemi. V magazínu Foreign Policy před tím varoval profesor mezinárodních vztahů Fawaz A. Gerges. Západ by to podle něj mělo znepokojovat, protože hornatá země by se mohla opět stát bezpečným přístavem teroristů. Přispět k tomu může i roztříštěnost Tálibánu.