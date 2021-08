Američané předali Tálibánu jména evakuovaných. Ten je hned zařadil na černou listinu smrti

„V zásadě dali všechny tyto Afghánce na seznam k likvidaci,“ řekl serveru Politico jeden z představitelů Pentagonu. „Je to děsivé a šokující, člověku připadá, že kvůli tomu nemá čisté ruce,” dodal.

Americký prezident Joe Biden to serveru na přímý dotaz nepotvrdil, ale ani to nepopřel. „Byly tu případy, když naši vojáci kontaktovali své protějšky v Tálibánu, například že přijíždí autobus s X lidmi. Chceme, abyste nechali ten autobus projet. Takže ano, byly tu takové případy,“ řekl Biden a dodal, že podle toho, co ví, je ve většině těchto případů nechali projet.