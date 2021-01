„Ahoj rodino, míříme domů,” napsala žena těsně před havárií. Boeing se roztříštil o moře

Jeho sestra měla původně odletět dřívějším spojem provozovaným společností NAM Air, ale na poslední chvíli se rozhodli, že odletí později. Nasedli proto do osudného boeingu aerolinek Sriwijaya Air. Žena s dětmi se vracela z třítýdenní dovolené zpět do 740 kilometrů vzdáleného Pontianaku na západě ostrova Borneo.

Podobně je na tom Rafiq Jusuf Al Idrus, kterému se měla vrátit jeho manželka, učitelka ze střední školy. Prázdniny trávila ve svém rodném městě Tegal. „Říkal jsem jí, že až dorazí do Pontianaku, dáme si k večeři satay,“ vyprávěl. Volali si spolu přes Whatsapp. „Už nastupovala do letadla a říkala, že počasí není dobré. Tak jsem jí řekl, modli se, ať doletíš”.

„Nevíme to jistě, ale pokud se podíváme na trosky, jsou rozptýleny v oblasti, která není příliš široká,“ řekl Utomo a pokračoval: „Letadlo se pravděpodobně rozlomilo, když narazilo do vody. Pokud by explodovalo ve vzduchu, trosky by byly rozptýleny v podstatně širším prostoru,“ dodal.