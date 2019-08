Afriku sužují požáry, jsou třikrát větší než ty v Amazonii

Satelitní snímky NASA , které slouží k zaznamenávání a monitoringu všech požárů na světě, ukazují, že je to právě Afrika, která se potýká s momentálně nejrozsáhlejšími požáry na Zemi.

Způsobili to farmáři, kteří v rámci příprav k setí vypalují ze svých polí plevel. Tato tisíce let stará technika pomáhá udržovat půdu v dobrém stavu. Environmentalisté ale varují, že to může vést k odlesňování, erozi půdy a ztrátě biodiverzity. Jedná se však o nejlevnější způsob, jak vyčistit půdu. Popel navíc poskytuje půdní živiny.