Amazonský prales plícemi planety? Mýtus

„Navzdory obecným představám Amazonský prales neprodukuje 20 procent kyslíku. Je to spíš šest či méně,“ uvedl Foley. Jedním dechem zároveň dodává, že odlesňování představuje obrovský problém, kterému je nutné zabránit. Mizení deštného pralesa však produkci kyslíku nějak neovlivní.

Oněch dvacet procent, tvrdí Foley, je číslo biologicky i fyzikálně nemožné. Podle něj Amazonský prales produkuje šest procent celosvětové roční produkce kyslíku, možná ještě méně. Ve výsledku je to však jedno, protože podobně jako jiné podobné ekosystémy, i amazonský prales téměř veškerý vyrobený kyslík i sám spotřebovává.

Zjednodušeně řečeno, rostliny na povrchu rozkládají CO2 (oxid uhličitý) pomocí fotosyntézy na uhlík, který si ukládají, a kyslík, který vypouští zpět do oběhu. Většina tohoto kyslíku je ale spotřebována ostatními živými organismy. Mikrobi, jež působí rozklad živé tkáně, při tomto procesu spotřebovávají největší množství kyslíku.

Jak uvádí profesor Scott Denning, aby se kyslík mohl dostat do atmosféry, je zapotřebí, aby se organická hmota, kterou rostliny vyrábí prostřednictvím fotosyntézy, dostala z oběhu předtím, než bude spotřebována mikroby. To se děje zejména na dnech oceánů, kde není dostatek kyslíku. Přebytečná organická hmota se usadí na dně, kde se mění na fosilní paliva. Tento proces se může odehrát i na pevnině, avšak v podstatně menším množství.

Kyslík, který takto nemohl být spotřebován při rozkladu organické hmoty, pak zůstává v atmosféře. Profesor Denning uvádí, že jde o zanedbatelné množství, zhruba 0,0001 procenta. Během milionů a milionů let se však díky této malé nerovnováze dokázalo v atmosféře nashromáždit tolik kyslíku, že ho nyní atmosféra obsahuje kolem 21 procent. Díky tomu jsou živočichové v atmosféře schopni přežít.

Otázka kyslíku tedy v souvislosti s deštnými pralesy není podstatná. I kdybychom spálili veškerou organickou hmotu na planetě, z atmosféry by ubylo zhruba jedno procento kyslíku. A i kdyby se zastavila veškerá produkce kyslíku na světě, stále by v atmosféře zbývalo kyslíku na tisíce a tisíce let.