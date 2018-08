Rusko navzdory zbrojnímu embargu pomáhá libyjskému maršálovi Haftarovi

Přestože platí embargo na dodávky zbraní do Libye, Rusko pomáhá Libyjské národní armádě (LNA), které velí polní maršál Chalífa Haftar. Dodává jí neupřesněné vybavení a pomáhá jeho část udržovat v provozu. V prohlášení to uvedl Haftarův mluvčí. Upozornil na to týdeník Newsweek. Haftar bojuje s radikály, současně se ale snaží ovládnout celou Libyi a odmítá se podřídit ústřední vládě. Přál by si ruskou intervenci podobnou té v Sýrii.