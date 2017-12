„Naše zahraniční politika má volné obrysy a je vedena cílem zachovat mezinárodní bezpečnost,“ řekl Putin. Ale o KLDR mluvil jasně: „Nepřiznáme jaderný status Severní Koreji. To, co se tam děje, je špatné.“

Putin ale zkritizoval i americký přístup, kdy KLDR souhlasila s ukončením svého programu, ale Spojeným státům to bylo málo a vyžadovaly stále další kroky, takže Severní Korea „odstoupila do dohody“. Zmínil také, že k tomu přispěly i americké útoky na Irák a Libyi. Výsledkem podle Putina je, že nyní mají Severokorejci mezikontinentální raketu schopnou zasáhnout území USA.

Ruský prezident vyzval obě strany, aby se zdržely dalších provokací. „Vypuštění jediné severokorejské rakety by mělo katastrofální následky,“ prohlásil Putin.

Kritizoval také, že Spojené státy staví naroveň Írán a Severní Koreu. Ocenil ale přístup amerického ministra Rexe Tillersona, který navrhl jednat s KLDR bez podmínek. [celá zpráva]

V Sýrii se nesmí využívat teroristů k vlastním cílům

Putin se vyjádřil i k Sýrii, odkud už ohlásil stažení větší části vojsk. K osudu tamních základen, které míní Rusko dále využívat, se však nevyjádřil. Zmínil, že nynější fáze je nejkritičtější. „V Sýrii jde o to nevyužívat různá teroristická a poloteroristická uskupení pro vlastní cíle, jako tomu bylo v Afghánistánu, a k čemu to vedlo, jsme viděli v New Yorku,“ řekl s narážkou na útoky Al-Káidy ze září 2001.

Zmínil se o otázce běženců ze Sýrie a o tom, co dělat s dětmi, které tam nyní jsou. „Nejvíc tím trpí Turci, tam je nejvíce běženců, ale nejde jen o Turecko, také o Jordánsko. Je nutné řešit tento problém. Všichni lidé dobré vůle na celém světě by měli pochopit, že pokud se tato otázka nebude řešit na místě, budou se s nimi potýkat v budoucnosti. Hlavní příčinou terorismu je nízká vzdělanost.”

Putin o Ukrajině

Značně se věnoval i otázce Ukrajiny, přičemž zmiňoval i to, co má Ukrajina a Rusko společné. „Na Donbasu není ruská armáda,“ zopakoval Putin a opět tak popřel obvinění Kyjeva o působení ruských vojáků na východě Ukrajiny i názor novináře, který kritizoval prezidenta, že zaujímá absurdní postoj, když mluví o snaze řešit otázku, a ruští vojáci přitom v oblasti padnou do zajetí.

Ačkoliv popřel přítomnost ruských vojáků, současně Putin varoval před útokem na samozvané lidové republiky v oblasti: „Jsou tam uskupení, která jsou schopna odrazit jaký jakýkoli útok.“ Zmiňoval i to, že na ukrajinské straně bojují „nacionalistické prapory“.

Ohledně řešení otázky řekl, že Rusko není proti tomu, aby se Donbas ocitl pod mezinárodní kontrolou, ale řekl, že se na tom musí Kyjev domluvit se separatisty.

Putin také vyzval ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, aby před novým rokem učinil krok dobré vůle a dokončil výměnu zajatců.

Postup bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho na území Ukrajiny, kde nyní pořádá ve jménu ukrajinského lidu demonstrace proti Porošenkovi, označil za „plivanec do tváře gruzínského a ukrajinského národa“. „To nejsou na Ukrajině skuteční Ukrajinci? A Ukrajina tohle všechno snáší. Je smutné to vidět. Mé srdce krvácí.“