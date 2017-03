Čína neuspěla s návrhem, že by KLDR přestala s testy raket výměnou za ukončení manévrů USA

Americké ministerstvo zahraničí odmítlo návrh Číny, že by Severní Korea přerušila jaderné a raketové testy výměnou za to, že by skončila společné americko-jihokorejské cvičení u Korejského poloostrova.