Vyčerpaný nizozemský šéf zdravotnictví u pultíku omdlel, pak rezignoval

Šestapadesátiletý Bruins ve středu večer zkolaboval v parlamentu, kde odpovídal na otázky k opatřením proti koronaviru. Na Twitteru později napsal, že je z několika týdnů intenzivního boje proti šíření viru značně vyčerpaný. "Teď jedu domů, abych si odpočinul, abych se zítra ráno mohl vrátit do práce a bojovat proti koronaviru, jak nejlépe budu moci," uvedl.

Boje s šířením koronaviru v Nizozemsku se nyní ujme vicepremiér Hugo de Jonge, a to do doby, než se najde za Bruinse náhrada. De Jonge na tiskové konferenci oznámil, že hodlá ještě zpřísnit opatření, která mají zabránit šíření viru. Už nyní jsou zavřené školy, bary a restaurace. Nově nebudou smět návštěvy do domovů pro seniory a pečovatelských domů.