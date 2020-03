Vojtěch: Maláčová nemá pravdu, situaci jsme zvládli

Určitě ten pocit nemám. Nemám rád přestřelky přes média, místo abychom si zavolali. Situaci jsme zvládli, otázka jen je, co jak kdo měl dělat. My jsme dnes učinili opatření, která platí pro tyto služby, ta opatření byla zveřejněna, předtím jsme zavedli zákaz návštěv.

Neházím. Takhle jsme se domluvili na začátku, že my řešíme závoz materiálu do velkých státních nemocnic, a zbytek se distribuuje skrz ministerstvo vnitra. Zřejmě byly větší požadavky, proto jim teď vypomůžeme.

Určitě pravdu nemá. Znovu opakuji, že takhle jsme se dohodli na vládě už minulý týden, a model byl takto nastaven: my máme velké státní nemocnice, a sociální zařízení v drtivé většině spadají pod kraje, tedy pod vnitro. Nechápu, co tím paní Maláčová myslí, když rozdělení kompetencí je jasné.

Byli jsme první, kdo jim zavezl osmdesát tisíc roušek. Pro ně jsou důležité hlavně klasické roušky, aby nákazu nepřenesli na klienty. Pak probíhalo zásobování skrze kraje. Nějaké prostředky tam byly, asi jich byl nedostatek, ale bylo to mimo náš resort. Nyní to musíme řešit promptně.

Těch opatření je celá řada, klíčové jsou prostory, kde by mohli být infikovaní klienti izolováni. Personál musí sledovat jejich zdravotní stav, dvakrát denně jim měřit teplotu, pokud bude vyšší, než 37,5 stupňů, případně budou mít respirační potíže, hned musí jít do izolace. Klíčové je i rušení skupinových aktivit, společného stravování, zkrátka aby se co nejméně potkávali. Nemyslím si, že je to něco, co by nebylo možné dodržovat.