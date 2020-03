Ve Francii jdou city stranou, pacienty nad 75 let už nezachraňují

Ve francouzských nemocnicích je síto přísné. Kapacita nemocnice ve francouzských Mylhúzách byla rozšířena o armádní polní nemocnici, přesto nestačí. Lůžko na jednotce intenzivní péče a plicní ventilaci dostanou pouze pacienti mladší 75 let. To ostatně potvrdil vedoucí pohotovosti Marc Noizet.

„Kdokoli je starší nad 75 let, už nebude intubován,” řekl. „Vytížení je tak velké, že dostupné plicní ventilátory musí být vyhrazeny mladším pacientům s větší šancí na přežití,“ dodal.

Zdravotnický personál v mnoha nemocnicích na severu Itálie si musí zvyknout na novou zkratku NCR. To znamená „non candidabili alla rianimazione“, v překladu něco jako „nelze zahrnout do resuscitace“.

K podobné situaci se mílovými kroky blíží New York. Starosta města Bill de Blasio v rozhovoru pro televizní stanici CNN řekl, že pokud půjde šíření nákazy stejným tempem jako nyní, nemocnice budou během sedmi dnů za hranou svých kapacit a lékaři se budou muset rozhodovat, koho dají na plicní ventilaci a na koho nezbude. „Zemřou i ti, kteří by zemřít nemuseli,“ uvedl de Blasio.

A nejde jen o to. Problémem budou ochranné oděvy a masky, dostatek personálu a vše, co nemocnice potřebuje, aby fungovala. „Duben bude horší než březen a obávám se, že květen bude horší než duben. To nejtěžší je teprve před námi,“ dodal starosta.