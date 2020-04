Hamáček trvá na prodloužení nouzového stavu o 30 dní

Pokud se nouzový stav prodlouží jen do konce dubna, nebude to podle Hamáčka stačit. „Předpokládám, že Poslanecká sněmovna se bude muset do 30. dubna sejít znova a opět stav prodloužit,” dodal. Neznamená to podle něj však, že po celou dobu trvání nouzového stavu budou platit všechna stávající opatření. Je tak možné, že se ještě před jeho vypršením otevřou některé další prodejny nebo se zmírní omezení pohybu na veřejnosti.