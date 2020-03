Ten svetr si nesvlíkej. Hamáček se veze na podařené PR vlně

Hamáček i téměř všichni členové krizového štábu jsou oblečeni do červených svetrů či mikin.

Tohle není jen "červená výzva", ale krizový štáb @vnitro . Když říkáme, že jsme v tom společně, myslíme to vážně. 🙂 Nepřetržitě vyhodnocujeme situaci, zajišťujeme ochranné pomůcky a děláme krizová rozhodnutí. Jsme tu pro vás. #cervenavyzva #tensvetrsinesvlikej pic.twitter.com/m8zZb6Cvtx

„Když říkáme, že jsme v tom společně, myslíme to vážně. Nepřetržitě vyhodnocujeme situaci, zajišťujeme ochranné pomůcky a děláme krizová rozhodnutí,” okomentoval resort zasedání, k němuž přidal i hashtag s filmovou výzvou Ten svetr si nesvlíkej.

Ministerstvo se v minulých dnech zapojilo do zajištění dodávek ochranných pomůcek, jejichž nošení začala vláda po občanech v souvislosti s šířením koronaviru požadovat.

Na cestu do Číny vyrazil ukrajinský transportní letoun AN-124, který by měl koncem týdne přivézt do ČR miliony roušek a respirátorů.