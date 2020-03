Rychlotesty z Číny mají chybovost 80 procent, tvrdí hygienici

„My jsme si je ověřili v sobotu ve Fakultní nemocnici Ostrava, bohužel ta chybovost byla poměrně velká, takže my teď čekáme na výsledky dalšího testování v rámci celé republiky a zvažujeme, že je zařadíme až na konci té karantény u lidí, kteří jenom byli v karanténě, nebyli nikdy pozitivně testováni, protože nám to pracuje s protilátkami,” uvedla Svrčinová.

„Testovali jsme ty, kteří vyhledali odběrové místo. Naštěstí jsme byli tak prozíraví, že okamžitě se odebíraly i vzorky na klasické vyšetření, a to nám právě prokázalo tu chybovost testů,” řekla Svrčinová. I v případě využití testů u pacientů v končící karanténě si hygienici nejprve budou chtít prověřit jejich spolehlivost.

Do Česka dorazilo letadlo z Číny s rychlotesty na koronavirus

„Už od začátku jsme nějaká podezření měli a myslím si, že se potvrzuje, že to rozhodnutí bylo správné. Pak přišlo rozhodnutí to použít jako rozdělovací test a ukázalo se, že to nelze,” podotkl Vondrák.