Primátor Frýdku-Místku vyzval lidi, aby šili roušky, protože na stát se nedá spolehnout

„Proto musíme přijít s jiným plánem. Přibývají nemocní nejen ve Frýdku-Místku, ale v celém Česku. My máme zatím čtyři osoby s pozitivním testem na nový koronavirus, ale ve skutečnosti jich může být daleko více,“ píše na svém profilu primátor.

Dodal, že někteří namítnou, že přece rouška neochrání před chycením nemoci, že pomáhá pouze těm, co už jsou nemocní, zabránit takovému šíření.

„A přesně o to jde. To je ten důvod. Nemusíte mít teplotu, ani jiné příznaky, ale nemoc už můžete mít a klidně ji šířit dál. Pokud budete mít roušku, tak se to šíření omezí,“ popisuje Pobucký.