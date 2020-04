Přehledně: Kde už je otevřeno a kam ještě nesmíme

Od úterý 7. dubna mohou lidé i do provozoven pro sběr a výkup surovin, do kompostáren, mohou odložit nepotřebné věci i ve sběrných dvorech. Současně ministerstvo umožnilo provoz některých venkovních sportovišť. Lidé například mohou hrát tenis, ovšem zázemí sportovišť, resp. společné šatny a sprchy musí i nadále zůstat zavřené.

Po Velikonocích by mohlo dojít k dalšímu uvolňování. Ve hře je například otevření menších obchodů s dětským oblečením a obuví, papírnictví či kadeřnictví, do nichž by se lidé museli objednávat na určitou hodinu.