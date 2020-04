Přehledně: Jaké jsou podmínky pro odklad splátek

Banky nyní odklad splátek umožňují podle vlastních pravidel. Minulý týden vláda schválila jednotný postup odkladu splátek, který posvětil i Parlament. Poté, co zákon projde celým schvalovacím procesem, stane se závazným pro všechny banky. Odklad splátek úvěrů a hypoték se tak bude zpracovávat podle jednotných pravidel.

Odložit splátky lze na tři nebo šest měsíců. Klienti, kterým již banka v minulých dnech odklad na tři měsíce schválila, budou moci v případě, že to budou požadovat, odložit splátky i na v zákoně schválených šest měsíců. Banky tuto situaci budou s klienty řešit individuálně.

V žádosti klient prostřednictvím čestného prohlášení potvrdí, že o odklad žádá z důvodu nepříznivého vlivu koronavirové epidemie na jeho současnou finanční situaci. Banky to v danou chvíli zkoumat nebudou.

„Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujistila ministryně financí Schillerová.

V případě spotřebitelských půjček od bank i nebankovních ústavů by mělo dojít k zastropování výše úroku, který by měl být maximálně v zákonné výši úroku z prodlení na úrovni základní úrokové sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů. V současnosti by tak měla být maximální výše tohoto úroku devět procent.