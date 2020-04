Plazma pro nejtěžší případy už za dva týdny

Havlíček: V květnu by se mohlo otevřít skoro všechno

„Když to dobře dopadne, tak tento týden budeme mít k dispozici první dárce a příští týden bychom je mohli začít odebírat,“ řekl Právu primář Oddělení hematologie a krevní transfuze z ÚVN plukovník Miloš Bohoněk.

Používání krevní plazmy od vyléčených pacientů je staré už sto let, poprvé bylo užito během pandemie španělské chřipky. Lékaři se k této metodě uchylují hlavně v případech, kdy dosud neexistuje funkční lék.

„Víra, že to bude fungovat, je daná tím, že to není žádná nová metoda. Úspěšně se to používalo při streptokokových infekcích, při ebole v Africe, ale i při koronavirových infekcích SARS a MERS,“ sdělil Bohoněk.