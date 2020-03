Opozice připomíná, že jí vláda zamázla schůzi ke koronaviru. Když mohla, tak se ale neptala

Další roušky a respirátory jsou podle Vojtěcha na cestě. „Vnímám vaše reakce, a vím, že to jde pomaleji, než bychom si představovali. Ale skutečně se soustředíme pouze na to, abychom do ČR dostali potřebný materiál, a to v dostatečném množství. Moc vám všem děkuji za trpělivost,“ napsal Vojtěch na Twitter.