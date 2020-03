Odstup 1,6 metru a pořádně mýt ruce, doporučují hygienici

Hygienici upozornili, že většina lidí se ruce nemyje správně - rozhodně nestačí je strčit do proudu tekoucí vody. Je nutné použít mýdlo a mýt je alespoň 20 sekund. A to po každém cestování prostředky hromadné dopravy, kýchání, kašlání, před jídlem a po použití toalety. Důležité je nesahat si rukama na obličej.

Není vhodné do rukou kašlat či kýchat, nejlepší je použít jednorázový papírový kapesník, v případě nouze kýchnout raději do rukávu než do dlaní.